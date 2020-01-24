«هيونداي كونا» تدخل موسوعة غينيس

نجحت «كونا SUV» السيارة الكهربائية المبتكرة، التي تنتجها مصانع شركة «هيونداي موتورز» في الهند بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس العالمية في فئة أعلى ارتفاع تصل إليه سيارة كهربائية.

حيث استطاعت المركبة المصنعة بشكل كامل في الهند الوصول إلى قمة «ساولا هيمال» في جبال التبت التي يبلغ ارتفاعها 5731 متراً، محطمة بذلك الارتفاع القياسي السابق البالغ 5715 متراً.

وقال س. س. كيم، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لهيونداي موتورز الهندية المحدودة: «شكل دخول كونا لموسوعة غينيس لحظة فخر لنا، لأنها كانت بمثابة التقدير للجهد الذي نبذله في الشركة.

ومحت كل الأساطير حول فاعلية السيارات الكهربائية، فقد أثبتت هيونداي كونا قدرتها على التحمل في أقسى التضاريس دون تأثر أدائها. وأكدت صدارة هيونداي وحرصها الدائم على البقاء في المقدمة.(دبي - البيان)