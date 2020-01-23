فضيحة الديزل تكبد "دايملر" خسائر تصل لـ 1.5 مليار يورو

المصدر: (شتوتجارت- د ب أ)

أعلنت شركة «دايملر» الألمانية للسيارات أن فضيحة عوادم الديزل ستكبد الشركة تكاليف أكثر مما كان يعتقد حتى الآن.

وحسب الشركة، أمس، في شتوتجارت فإنها تتوقع أن تضطر لدفع 1.1 إلى 1.5 مليار يورو تكاليف إضافية عن عام 2019 لفضيحة العوادم.

وأوضحت الشركة أن هذا المبلغ المتوقع هو «تكاليف إضافية، خاصة بإجراءات رسمية وقضائية وإجراءات، تتعلق بسيارات الديزل من إنتاج شركة مرسيدس- بنز في مناطق وأسواق متعددة»، حسبما جاء في بيان الشركة.

وكانت دايملر قد خصصت العام الماضي، بالفعل، نحو 1.6 مليار يورو إجمالاً، لهذه التكاليف.

وحسب التقديرات الأولية فإن الشركة أصبحت الآن تتوقع أن تصل أرباح العام الماضي، قبل حساب الفوائد والضرائب، 5.6 مليارات يورو، أي أقل تقريباً من نصف أرباح عام 2018، عندما انخفضت أرباح الشركة أيضاً بشكل واضح.