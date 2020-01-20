استدعاء 42 ألف سيارة في الربع الأخير

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد )

كشفت وزارة الاقتصاد، عن استدعاء 42 ألفاً و273 سيارة لدواعي الأمن والسلامة عبر 31 حملة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وأكد تقرير للوزارة أمس أن حملات الاستدعاء شهدت طرزاً عديدة حديثة لسنوات 2020 و2019 و2018 و2016 تم تصنيعها في 8 بلدان وباعتها 9 وكالات كبرى رئيسية في الدولة.

وتصدرت علامة جنرال موتورز حملات الاستدعاء بعدد 22.565 سيارة تشكل 55% من إجمالي عدد السيارات المستدعاة، وبلغت حملات الاستدعاء 8 حملات لسيارات أمريكية.

وجاءت وكالة الشركة العربية للسيارات ثانياً بنحو 7449 سيارة منها 2134 سيارة لطراز نيسان مورانو 251 ونحو 5315 سيارة لطراز نيسان تيدا سي 11، ثم وكالة الفطيم للسيارات بنحو 2612 سيارة منها 2382 سيارة لطراز تويوتا كوستر.

وجاءت المشروعات التجارية الفطيم بنحو 1776 سيارة، أما وكالة الطاير للسيارات بريميير موتورز فكان نصيبها نحو 568 سيارة.

ووكالة مشاريع قرقاش بـ 375 سيارة لنوع مرسيدس، ووكالة النابودة 543 سيارة، ووكالة الماجد للسيارات 331 سيارة، ووكالة كلداري لنحو 62 سيارة من سيارات مازدا إس إكس9.