فيات تدرس تصنيع سيارات كهربائية بالصين

المصدر: (روما - د ب أ)

أعلنت شركة فيات كرايسلر للسيارات، أمس، أنها تجري محادثات مع شركة فوكسكون التايوانية للإلكترونيات من أجل إقامة مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية في الصين.

وقالت فيات كرايسلر إن المحادثات تتناول «إقامة مشروع مشترك بحصص متساوية بغرض تطوير وتصنيع جيل جديد من السيارات الكهربائية والانخراط في مجال إنترنت السيارات في الصين».

وأضافت الشركة أن «الأطراف بصدد التوقيع على اتفاق مبدئي سوف ينظم المناقشات المستقبلية التي تستهدف التوصل إلى اتفاقيات نهائية ملزمة خلال الشهور القليلة المقبلة».

غير أن الشركة الإيطالية الأمريكية ذكرت أنه «لا توجد ضمانات بشأن التوصل إلى اتفاقيات نهائية ملزمة، ولا على التوصل إلى أي اتفاق خلال هذا الإطار الزمني».