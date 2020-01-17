«بي.إم.دبليو» تنتج 411.6 ألف سيارة العام الماضي

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

بلغ إنتاج مصنع شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي.إم.دبليو» في مدينة سبارتانبورج الأمريكية العام الماضي 411.6 ألف سيارة وهو أكبر رقم يحققه مصنع تابع للشركة الألمانية على الإطلاق في ظل الطلب القوي على إنتاجها.

يقام المصنع على 7 ملايين قدم مربع وهو أكبر مصانع «بي.إم.دبليو» في العالم، وينتج 5 طرز من سيارات الشركة من «بي.إم.دبليو إكس» وزاد إنتاج المصنع العام الماضي 15 % عن العام السابق وحطم الإنتاج خلال العام الماضي الرقم القياسي المسجل في 2016 بمقدار 449 سيارة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الأمريكي 450 ألف سيارة سنوياً.

ومنذ 2017 يقدم مصنع سبارتانبورج 5 طرز جديدة أو بتصميم جديد من «بي.إم.دبليو إكس» و4 من «موتور سبورت إكس» وسيارتين كهربائيتين.

ونمت مبيعات بي.إم.دبليو من السيارات الفارهة للطرق الوعرة والسيارات متعددة الأغراض (إس.يو.في) العام الماضي 6.6 % إلى 1.38 مليون سيارة.