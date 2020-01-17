«رينو» تستبعد انهيار تحالف «نيسان»

المصدر: (باريس - رويترز)

قال‭‭ ‬‬جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة رينو أمس إن هناك رغبة حقيقية لدى قيادات تحالف شركة السيارات مع "نيسان"لإنجاحه نافياً تلميحات باحتمال انهيار الشراكة المستمرة منذ عقدين.

وغرق التحالف الفرنسي الياباني الذي عانى لمدة طويلة من منافسات داخلية في الفوضى جراء اعتقال مصممه ورئيسه كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر 2018 بتهم ارتكاب جرائم مالية ينفي صحتها.

وأخفقت محاولات لاستعادة الهدوء في الآونة الأخيرة بسبب هروب غصن الدرامي جواً من العدالة الياباني وسلسلة اتهامات وجهها من لبنان تضمنت قوله إنه ضحية مؤامرة لطرده وإن التحالف ضل طريقه.