«Oracle» تزود «نيسان» بمنصة ذكية

المصدر: (دبي - البيان)

اختارت شركة «نيسان» حلول تجربة العملاء من (Oracle)، لتقدم تجربة بديهية ببساطتها وتميزها لعملائها في 83 سوقاً بالشرق الأوسط وأفريقيا والهند وتركيا. وستوفر المبادرة منصة ذكية متكاملة للعملاء، من شأنها أن تساعد «نيسان» على توفير بيانات العملاء الذكية والمفيدة التي يمكن التعامل معها في الوقت الفعلي، وعلى نطاق واسع، لتوفير الحلول «الأفضل في فئتها».

وقال جوني بايفا، نائب المدير الإقليمي للتسويق والمبيعات لـ«نيسان» الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «تتمحور مهمتنا حول الانتقال لعلاقة أكثر عملية وتخصيصاً مع عملائنا، والجمهور الأوسع بشكل عام. ونتطلع لفهم رحلة العميل بدقة، ما سيؤدي بدوره إلى مزيد من التفاعل والوعي والتعلّم عندما يتعلق الأمر برؤيتنا للتنقل وتقنيات وسائل النقل الذكية، التي تركز بشكل أساسي على أمان المركبات».

وستزود حلول تجربة العملاء من (Oracle)، شركة «نيسان»، بمنصة ذكية وشاملة لبيانات العملاء لإدارة جميع بياناتهم. وستطبق بموجب المبادرة حل منصتها لإدارة البيانات (DMP) و(Oracle Infinity) في البنية التحتية المتقدمة (AMI)، لتوفير تجارب مخصصة ومناسبة في جميع تفاعلات العملاء.