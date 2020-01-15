«أوتوموبيلي لامبورغيني» تحقق نمو مبيعاتها 43%

المصدر: (دبي - البيان)

تابعت «أوتوموبيلي لامبورغيني» خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 التمتّع بنمو كبير على المستوى الدولي. فقد تمكّن المصنّع الإيطالي للسيارات الرياضية الفائقة من تسجيل نمو 43% عبر رفع عدد السيارات المباعة من 5750 إلى 8205 سيارات جرى تسليمها للعملاء حول العالم، وبالتالي تكون العلامة التجارية قد تمتّعت بنمو في مبيعاتها على مدى 9 أعوام متتالية وسجّلت رقم مبيعات تاريخياً جديداً.

وقال ستيفانو دومانيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني»: «كانت 2019 السنة الأكثر نجاحاً في تاريخنا، فقد حقّق الفريق زيادة كبيرة أخرى في المبيعات ما أوصلنا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. وخلال عامين فقط، تمكّنا من زيادة أرقام مبيعاتنا بأكثر من الضعف، وهو نجاحٌ لا يمكن المبالغة في تقديره، ما يبرهن على قوّة علامتنا التجارية وجودة واستدامة منتجاتنا واستراتيجيتنا التجارية».