ارتفاع مبيعات «فولكسفاجن» بـ 1.3%

المصدر: (برلين - د ب أ)

أعلنت مجموعة «فولكسفاجن» الألمانية لتصنيع السيارات ارتفاع مبيعاتها في 2019، وقالت المجوعة في بيانٍ أمس، إنها سلمت 10.97 ملايين مركبة حول العالم، بارتفاع بـ1.3% عن 2018.

وأشارت المجموعة إلى وجود نمو كبير في السوق الأوروبية، حيث ارتفعت المبيعات 3.9%، وفي أمريكا الجنوبية حيث ارتفعت المبيعات 3.2%. وفي المقابل، تراجعت المبيعات في أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ 0.5% و0.4% على التوالي.

كما أعلنت «فولكسفاجن» تسجيل ارتفاع قوي في مبيعات سيارات العلامة المركزية «فولكسفاجن» في ديسمبر الماضي، وأوضحت أن إجمالي مبيعات سيارات العلامة المركزية في العام الماضي بلغ 6.28 ملايين سيارة بارتفاع 0.5% مقارنةً بعام 2018.