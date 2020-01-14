«تسلا» تتحدث إلى المشاة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مؤسس «تسلا» ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، عن خطة شركته لإضافة ميزة تُمكن سياراتها من التحدث إلى المشاة عما قريب، وذلك وفقاً لما نشره عبر تغريدة على «تويتر». كما نشر ماسك مقطع فيديو خلال التغريدة المنشورة على حسابه يظهر السيارة «موديل-3» أثناء توجيهها لبعض الأوامر إلى المشاة قائلة: «لا تقف هناك فحسب».

ومن المحتمل أن تستخدم السيارة السماعات الخارجية الخاصة بها من أجل إصدار الأصوات؛ إذ تم إضافة مكبرات الصوت مسبقاً لتتوافق مع لوائح السلامة الجديدة التي تتطلب من السيارات الكهربائية إصدار ضوضاء اصطناعية لتنبيه المشاة عند اقتراب المركبات منهم.