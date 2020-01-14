توقعات بتراجع المبيعات 2% في 2020 بالصين

المصدر: (بكين/‏شنغهاي رويترز)

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أمس، إن على مصنعي السيارات في البلاد الاعتياد على وضع طبيعي جديد من «النمو البطيء» في أكبر سوق في العالم للسيارات، مؤكداً من جديد توقعات بتراجع المبيعات في عام 2020 للعام الثالث على التوالي.

ويتوقع اتحاد منتجي السيارات بالصين تراجعاً بنسبة 2 % في مبيعات السيارات. يأتي هذا مقارنةً مع انخفاض بنسبة %8.2 في 2019، عندما تعرضت المبيعات لضغوط بفعل معايير جديدة للانبعاثات في اقتصاد منكمش يعاني تبادلاً لفرض رسوم على الواردات مع الولايات المتحدة. وذكر الاتحاد أن المبيعات تراجعت في ديسمبر المنقضي للشهر الـ18 على التوالي.

وبدأت المبيعات السنوية بالتراجع في 2018 بنسبة %2.8، موقفةً اتجاه نمو بدأ في التسعينيات، وانخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة %27.4 في ديسمبر المنصرم، ما أدى إلى تراجع إجمالي بنسبة %4 إلى 1.24 مليون وحدة في 2019. وكانت مبيعات السيارات قد قفزت عام 2018 بنسبة %62، لكن خفض الدعم ألحق الضرر بالمبيعات العام الماضي.

وأفادت شركة «فورد» بأن مبيعاتها بالصين انخفضت بأكثر من الربع في 2019، لتسجل تراجعاً للعام الثالث على التوالي، لكن الانخفاض الأحدث أبطأ وتيرة من تراجع بنسبة %37 في 2018.