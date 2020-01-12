بيع سيارة موستانغ ظهرت في فيلم شهير بـ3.7 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

بيعت سيارة موستانغ طراز "جي تي" تعود لعام 1968 بمبلغ 3.7 مليون دولار في مزاد جرى الأسبوع الماضي في فلوريدا مسجلة بذلك رقما قياسيا.حسبما ذكر موقع " الحرة ".

وكانت السيارة قد ظهرت في فيلم "Bullitt" والتي قادها فيه الممثل الأميركي ستيف مكوين، حيث ظهرت في مقاطع مصورة تعد تاريخية لعشاق السيارات الأميركية السريعة.

وشاركت السيارة في مطاردة مدتها نحو 10 دقائق بلغت سرعتها فيها نحو 177 كلم في الساعة.

وببيعها بهذا السعر استطاعت تجاوز ثمنا قياسيا لمركبة شيلبي جي تي 500 تعود لعام 1967 كانت قد بيعت بمبلغ 2.2 مليون دولار في عام 2019.

وتعد هذه الموستانغ واحدة من بين 26 مركبة مسجلة في سجل السيارات التاريخية، والمصنعة من شركة فورد.

وتأتي هذه المركبة ذات اللون الأخضر بمواصفات قياسية رياضية.