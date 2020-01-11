مبيعات قياسية لـ«بي إم دبليو» بالصين 2019

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت مجموعة «بي إم دبليو» للسيارات الفاخرة أنها باعت أكثر من 720 ألف وحدة من إنتاجها في السوق الصينية خلال 2019، وهو ما يمثل رقماً قياسياً منذ دخول المجموعة الألمانية الصين قبل 15 عاماً.

وقالت الشركة ومقرها مدينة ميونخ الألمانية، في بيان إن هذا الرقم يمثل زيادة 13 % على أساس سنوي. وكانت السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «إكس 1» و«إكس 5» و«إكس 5»، بالإضافة إلى سيارات الفئة الخامسة، هي المفضلة من «بي إم دبليو» بالنسبة للصينيين العام الماضي.

ونقل البيان عن رئيس «بي إم دبليو الصين» جوشن كولر القول: «حققت /‏ بي إم دبليو/‏ نمواً عالي الجودة وصارت المنتج رقم 1 للسيارات الفارهة في الصين خلال عام 2019». ودخلت «بي إم دبليو» الصين لأول مرة في عام 1994، ثم أقامت أول مصنع لها وهو مشروع مشترك، في شمال شرق البلاد 2003.