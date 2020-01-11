«مرسيدس» تتصدر مبيعات السيارات الفاخرة عالمياً

المصدر: برلين - د ب أ

تمكنت «مرسيدس بنز» الألمانية لصناعة السيارات من الحفاظ على مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث حجم مبيعات السيارات الفاخرة 2019 وتفوقت على منافستيها «بي إم دبليو» و«أودي» للسنة الرابعة.

وتتسابق كبريات شركات صناعة السيارات في العالم على توظيف أحدث الابتكارات والتكنولوجيا ونظم الترفيه والأمان وتحقيق أقصى كفاءة في استهلاك الوقود للفوز بثقة العملاء. وبحسب «بلومبرغ» أمس فإن النجاح لـ «مرسيدس بنز» أمس عقب كشف «بي إم دبليو» عن زيادة 2% في مبيعات السيارات التي تحمل العلامة إلى 2.17 مليون سيارة .

وكانت «مرسيدس بنز» ذكرت أنها حققت زيادة 1.3% في مبيعاتها من السيارات الفاخرة العام الماضي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 2.34 مليون سيارة وجاءت مبيعات «أودي» أقل من منافستيها.