«فيات» تموّل مصنع «تسلا» في ألمانيا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أشار تقرير لبنك الاستثمار الأمريكي (روبرت دبليو بريد أند كو) إلى أن الاتفاق الذي عقدته شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر، لإدراج سيارات تسلا الكهربائية ضمن مبيعاتها في أوروبا لضمان الوفاء بالمعايير الأوروبية الصارمة للعوادم الغازية من السيارات، سيساهم في تمويل مشروع مصنع السيارات الكهربائية التي تعتزم تسلا إقامته في ألمانيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن بن كالو المحلل في بنك «روبرت دبليو بريد» القول إن فيات توصلت إلى اتفاق مع تسلا في الربيع الماضي سيكلف الأولى حوالي 1.8 مليار يورو (ملياري دولار) حتى 2023، وسيضيف هذا ما بين 150 و200 مليون دولار إلى الأرباح الفصلية للشركة الأمريكية اعتباراً من الربع الأول من العام الحالي.