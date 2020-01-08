تسلا تطلق «واي» من مصنعها في الصين

المصدر: شنغهاي - رويترز

أطلق إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة تسلا برنامج تسلا للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (الطراز واي) في مصنعها الجديد بشنغهاي، حيث بدأت الشركة تسليم باكورة سياراتها المصنعة خارج الولايات المتحدة للجمهور.

بدأ مصنع تسلا الذي بلغت كلفته ملياري دولار تسليم السيارات في غضون 357 يوما فقط من بدء العمل على إنشائه، وهو رقم قياسي في مجال صناعة السيارات بالصين. وتسلم أول عشرة عملاء من الجمهور سياراتهم السيدان من الطراز 3 المصنعة في الصين أمس.

وقال ماسك «الطلب على الطراز واي من تسلا قد يفوق في نهاية المطاف سيارات تسلا الأخرى مجتمعة»، لكن مسؤولي تسلا التنفيذيين لم يعطوا أي تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالتقدم في مشروع الطراز واي المصنع في الصين.