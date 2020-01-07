انفراد «كاديلاك» بـ 10 تقنيات أعادت تعريف عالم السيارات

المصدر: دبي - البيان

نجحت «كاديلاك» في التفرد بـ 10 تقنيات أعادت تعريف عالم السيارات، إذ كانت أول من قدّم العديد من الابتكارات المستخدمة في السيارات اليوم، التي أصبح السائقون يرونها من الأمور الأساسية، وهي أول من أطلق المقصورة المغلقة.

وكانت «كاديلاك» أول من قدّم مفهوم تبديل قطاع السيارات، مما أسهم في تخفيض تكاليف تشغيل سياراتها، كما أنها أول شركة تبتكر مفتاح تشغيل كهربائياً في صناعة السيارات، إضافة إلى أنه كانت لها الريادة في ابتكار تصميم عصري للوحة التحكّم داخل السيارة، وأيضاً كانت «كاديلاك» العلامة الأولى التي تقدم علبة تروس بتعشيق متزامن في عام 1928.

ووفرت «كاديلاك» أول زجاج آمن مضاد للكسر، كما كانت أول من وفر التوجيه الهيدروليكي، وهو ما يجعل التحكم في سيارة يقارب وزنها طنين أمراً سهلاً، وأيضاً هي أول من أطلق نظام الكشف عن الاصطدام الأمامي القائم على الرادار، وأخيراً هي أول من كشف عن تقنية القيادة دون استخدام اليدين.