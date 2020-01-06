استدعاء 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن ـ رويترز

قالت شركة «دايملر» لصناعة السيارات إنها ستستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، تشمل إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011، لأن السقف الزجاجي المتحرك قد ينفصل ويشكل خطراً على الركاب. ويغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 طرازاً من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) و(سي.إل.إس) و(إي).

وقالت الشركة: إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالاً لإصلاح العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه. وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستُستدعى على مستوى العالم. وذكرت «دايملر» أن الوكلاء سيفحصون اللوح الزجاجي ويستبدلون السقف المتحرك.