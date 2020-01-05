فولكسفاغن في طريقها تسويات في فضيحة عوادم السيارات

توقع البروفيسور فرديناند دودنهوفر، خبير السيارات الألماني، أن تتوصل مجموعة «فولكسفاغن» إلى تسوية مع مئات الآلاف من العملاء المتضررين في فضيحة عوادم سيارات الديزل بحلول الربيع المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال الأستاذ في جامعة دويسبورج إيسن غربي ألمانيا: بالتأكيد سيستغرق الأمر نحو 3 أشهر حتى تتم التسوية من كل جوانبها، لكنه وقت محدود. وأضاف دودنهوفر: لا أستطيع أن أتصور أن تسحب فولكسفاغن عرضها، وبالتالي سيتم الاتفاق.

وكانت فولكسفاغن والرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلكين أعلنا اعتزامهما خوض مباحثات تسوية لقضية التعويضات الرئيسية عن أضرار فضيحة عوادم الديزل، والمطروحة أمام المحكمة العليا في براونشفايج. وكانت فولكسفاغن ظلت على مدار فترة طويلة في الماضي تتشكك في إجراء عملية تسوية إلى أن طالبتها المحكمة بأن تضع موضوع التسوية في اعتبارها.

ويسعى مقدمو الدعاوى إلى الحصول على تعويضات من فولكسفاغن بسبب تدني قيمة سياراتهم على خلفية فضيحة التلاعب في عوادم السيارات. هانوفر - د ب أ