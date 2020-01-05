كوريا الجنوبية تخصص أموالاً إضافية لتعزيز سوق السيارات صديقة البيئة

المصدر: سيئول - د ب أ

ذكر تقرير إخباري أن كوريا الجنوبية أعلنت أنها ستخصص المزيد من الأموال في العام الجديد لتعزيز سوق السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة طويلة المدى تهدف إلى زيادة نسبة صادرات ذلك النوع من السيارات ليصل إلى 25 % من إجمالي صادرات البلاد من السيارات بحلول عام 2030.

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أعلنت سيئول أنها ستخصص 950 مليار وون (821 مليون دولار أمريكي) العام الجاري لدعم العملاء، وإقامة مزيد من محطات الشحن في أنحاء البلاد.

وتشهد الميزانية ارتفاعاً يصل إلى 60 % في العام الجديد، مقارنة بعام 2019، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.