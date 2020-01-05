السيارات الكهربائية تخفي علامات تجارية

المصدر: برلين ـ د.ب.أ

قال الهولندي برام شوت، الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة «أودي» إن الزيادة في إنتاج السيارات الكهربائية ستؤدي إلى تراجع عدد المصنعين واختفاء عدد من العلامات التجارية، وإلى مزيد من التعاون بين الباقين.

وأضاف لصحيفة «داتش تيليجراف» الهولندية: نحن الآن في زمن يقوم فيه مصنعو السيارات بتمويل إنتاج سيارات كهربائية بالأرباح التي تجلبها السيارات التي تسير بالغاز والديزل. يشار إلى أن «أودي» للسيارات الفاخرة تتبع عملاق صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن».

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ»، يرى شوت أن التعاون هو كلمة السر من أجل البقاء في السوق العالمية للسيارات، مشيراً إلى التحالفات بين «أودي» و«مايكروسوفت كورب» و«غوغل».

وأكد أن بعض العلامات التجارية للسيارات ستندثر، مثل شركات السيارات التي تخلفت عن ركب القيادة الكهربائية.