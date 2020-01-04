«تسلا» تخفض سعر «موديل 3» المُنتجة في الصين

المصدر: شنغهاي - د ب أ

خفضت شركة «تسلا» الأمريكية سعر سيارتها طراز «موديل 3» التي تنتجها في مصنعها الجديد بشنغهاي، بنسبة 9% في إطار جهودها لاجتذاب المشترين في الصين، التي تمثل أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن السعر الجديد يقترب من أسعار بعض طرز السيارات الكهربائية التي تنتج محلياً في الصين مثل السيارة «بي 7» التي تنتجها شركة شي بينج موتور، ويبدأ سعرها من 240 ألف يوان.

وذكرت تسلا، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنها سوف تبدأ طرح السيارة الجديدة في أسواق الصين اعتباراً من السابع من يناير الجاري.

ونقلت الوكالة عن يالي تشانج، مدير مؤسسة «أوتو فورسايت» للاستشارات الاقتصادية في قطاع السيارات ومقرها شنغهاي، قوله إن خفض السعر يعكس ثقة تسلا في إمكانية التحكم في التكلفة وعزمها توسيع حصتها السوقية بشكل سريع.

ونقلت «بلومبرغ» عن سونج جانج، مدير التصنيع في مصنع تسلا بشنغهاي، القول إن الشركة تقوم بتجميع أكثر من ألف سيارة في مصنعها بالصين أسبوعياً، وتعتزم مضاعفة هذا العدد في وقت لاحق على مدار العام.

وكان إيلون ماسك، رئيس تسلا، صرح في وقت سابق بأن المصنع الجديد يستهدف الوصول في مرحلة لاحقة إلى إنتاج ثلاثة آلاف سيارة أسبوعياً.