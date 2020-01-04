«إيفوك» أيقونة «رينج روفر» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تفرد الطراز الجديد «إيفوك 2019» من «رينج روفر» بمكانة خاصة، منذ إطلاقه في دولة الإمارات، حيث نجحت السيارة في الحفاظ على مكانتها العالية بين السيارات الرياضية.

وباتت تعتبر بمثابة «أيقونة للفخامة والقوة في الوقت ذاته»، فهي سيارة متعددة الأغراض، وهو ما أهلها للحصول على على لقب «أفضل سيارة متعددة الأغراض».

وتحتل «إيفوك» اليوم موقع الصدارة في سوق السيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة الفاخرة، ومع حصولها على 224 جائزة دولية، تعتمد «إيفوك» على تصميمها الأصلي المعروف لتجمع بين تراث «رينج روفر» الفريد والتكنولوجيا المتقدمة، وتحقق السيارة التي تم تصميمها وهندستها وتصنيعها في بريطانيا، حاجات عملاء اليوم، وتتوفر في 127 بلداً منها الإمارات.

وتحتوي «إيفوك»، على ميزات عدة؛ من بينها مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة، ومحركات إنجينيوم ثلاثية الأسطوانات ذات الكفاءة العالية.

والمواد المبتكرة الطبيعية والمعاد تصنيعها. وفي أبريل الماضي، أصبحت «إيفوك» أول سيارة متعددة الأغراض مدمجة فاخرة، يتم التصديق عليها وفقاً للحدود المتشددة الجديدة الخاصة بانبعاثات أكسيد النتروجين، والمرحلة الثانية من اختبار «انبعاثات القيادة الحقيقة» (RDE)، ويأتي ذلك قبل تقديم الإصدارات الجديدة من السيارة في يناير 2020.

وأثبتت قيادة السيارة تجربة فريدة من نوعها، فقليل من السيارات التي يمكنها بين الجمع بين القوة المتناهية والفخامة المطلقة، فهي تناسب الباحثين عن الأمرين، مع توفر أعلى رفاهية التكنولوجيا داخل السيارة، التي يأتي صالونها مزيناً بتصميمات عصرية تملؤها الفخامة.