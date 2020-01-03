هيونداي وكيا تتوقعان انتعاشاً 5% في 2020

المصدر: سيئول - رويترز

تتوقع «هيونداي موتورز» الكورية الجنوبية وشركتها الشقيقة «كيا موتورز» ارتفاع مبيعاتهما معاً بعد أن أخفقتا في تحقيق هدفهما السنوي للعام الخامس على التوالي.

وأعلن صانعا السيارات تراجع مبيعاتهما العالمية بنسبة 3% في عام 2019 إلى 7.19 ملايين سيارة، بينما كان المستهدف 7.6 ملايين.

وهوت مبيعات الثنائي في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم، ما أبطل أثر التعافي الحاصل في الولايات المتحدة التي تدعمت المبيعات فيها بالطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة من الشركتين وسعر صرف موات. وتحتل «هيونداي» و«كيا» معاً المرتبة الخامسة عالمياً من حيث مبيعات السيارات.

لكن ستتراجعان إلى المركز السادس بعد إتمام الاندماج المزمع بين «فيات كرايسلر» و«بي.إس.إيه»، الشركة المصنعة لسيارات بيجو.

وكانت قد تراجعت أسهم «هيونداي موتورز» بنسبة 2.1% قبل إعلان التوقعات، في حين نزل سهم «كيا موتورز» بنسبة 4.1%.