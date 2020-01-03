بدء تلقي طلبات شراء «أودي كيو 3» الجديدة

المصدر: دبي - البيان

بدأ معرض النابودة للسيارات تلقي طلبات شراء سيارة أودي كيو 3 العائلية الجديدة متعددة الاستخدامات، وتم تجهيز السيارة بالأنظمة التقنية المتطورة الموجودة في فئة السيارات الأكبر حجماً وبنظام تعليق مطور لتعزيز ديناميكية القيادة مع مزيد من الراحة.

وتبدو السيارة الجديدة أكثر رياضية من سابقتها، وكما هو الحال مع تصاميم أودي للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، تجمع السيارة بين سهولة الاستخدام والرؤية الشاملة ووضعية الجلوس الرياضية.

وتتوافر سيارة Audi Q3 الجديدة في سوق الشرق الأوسط بمحرك TFSI سعة 1,4 ليتر وبقوة 110 كيلوواط (150 حصاناً). ويتميز المحرك بنظام الأسطوانة عند الطلب الذي يقوم بالاشتراك مع ناقل الحركة S-tronic سباعي السرعات بإيقاف تشغيل الأسطوانة الثانية والثالثة مؤقتاً في الأحمال المنخفضة والمتوسطة مما يساعد على تقليل استهلاك الوقود.

ويتم تصنيع سيارة Audi Q3 الجديدة في مصنع جيور في هنغاريا. وتتوفر بمجموعة من ألوان الطلاء الخارجي منها برتقالي بالس الرياضي ورمادي كرونوس الأنيق، وهما لونان جديدان.

كما يتوافر خط تصميم داخلي لإعطاء عملاء النابودة للسيارات فرصة أكبر لإضفاء لمساتهم الشخصية. والطراز المتقدم مزود بعجلات من سبائك معدنية قياس 18 بوصة كتجهيز أساسي ومصدات ذات تصميم خاص مطلية بلون مختلف (يمكن طلاؤها بلون الهيكل اختيارياً).