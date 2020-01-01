هيونداي تطلق سيارة الدفع الرباعي الجديدة GV80

المصدر: البيان الإلكتروني

صرحت مجموعة هيونداي موتور، أكبر مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأنها ستطلق سيارة "GV80" في السوق المحلية هذا الشهر لتعزيز خط إنتاجها من سيارات الدفع الرباعي.

وكشفت هيونداي النقاب عن الصور الأولى لسيارة "GV80"، وهي سيارة الدفع الرباعي الأولى التابعة لعلامة "جينيسيس" التجارية الفاخرة، المتاحة في الأسواق المحلية.

وتعد سيارة GV80 هي الطراز الرابع الذي يتضمنه خط إنتاج علامة "جينيسيس"، والذي يضم حاليا سيارات سيدان G70 وG80 وG90، وفق "يونهاب".

ومع إطلاق السيارة الجديدة من المتوقع أن يرتفع تقييم "جينيسيس" في سوق السيارات رباعية الدفع الفاخرة، وفقا لما صرح به وليام لي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي لعلامة جينيسيس في بيان له.

تظهر مميزات تصميم علامة جينيسيس بوضوح في موديل سيارة GV80، في حين يركز التصميم الداخلي في هذه السيارة على جمال المكان المفتوح، والمتسم بجمال وتميز التصميم الكوري الجنوبي، وفقا لهيونداي.

ويظهر هذا جليا في بساطة التفاصيل، مع وضع قيادة مميز محاط بأسطح تحكم. كما تمتد فتحات الهواء عبر مقدمة السيارة لتبرز عرض المقصورة، حيث يتم التحكم في الجو داخل السيارة عن طريق شاشات تعمل باللمس. وتم تزيين كونسول السيارة الأمامي بترس سرعات يشبه الجواهر، ما يخلق في النهاية توازنا رائعا يجمع بين البساطة والسحر، وفقا لما صرحت به الشركة.

وتخطط هيونداي للإعلان عن سعر السيارة وغيرها من التفاصيل قريبا، مشيرة إلى أن السيارة ستكون متاحة في الأسواق العالمية هذا العام.