سحب أكثر من 640 ألف سيارة لمجموعة «هيونداي موتور»

المصدر: سيئول - د ب أ

ذكرت وزارة النقل الكورية الجنوبية أمس أن شركتي «هيونداي» و«كيا موتور» المصنعتين للسيارات، قد بدأتا في سحب أكثر من 640 ألف سيارة بشكل طوعي لإصلاح بعض من مكوناتها.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن الخطوة هي الأخيرة في سلسلة من عمليات سحب السيارات من جانب الشركتين الرائدتين، التابعتين لمجموعة «هيونداي موتور».

ومن المقرر أن تسحب الشركتان عدد 642 ألفاً و272 سيارة من ستة طرز، بحسب وزارة الأراضي والمرافق والمواصلات.

وكانت «هيونداي» قد أعلنت سحب 47300 سيارة من الطراز الجديد لـ«سوناتا» في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وعزت الشركة أسباب سحب هذا العدد من سياراتها إلى وجود خلل في أقفال الأبواب.