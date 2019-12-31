«تسلا» تسلم أول مجموعة سيارات كهربائية صناعة صينية

المصدر: واشنطن - د ب أ

سلمت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، أول مجموعة من السيارات التي تم تصنيعها في «تشاينا جيجافاكتوري 3» بالصين، وهو أول مصنع تابع للشركة خارج الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في تغريدة على موقع تويتر، إن أول مجموعة من العملاء، وعددهم 15 عميلاً ممن سوف يتسلمون الطراز «3إس» من السيارات الكهربائية، هم من موظفي المصنع في شنغهاي، مشيرة إلى أنه تم تسليم أول سيارة من هذا النوع لموظف في مخزن شينتياندي التابع للشركة.

وقال مسؤولون بالشركة إنه سيتم تسليم المزيد من السيارات الكهربائية للعملاء خلال الأيام المقبلة، وأكد أن عمليات التسليم للعملاء من خارج الشركة سوف تبدأ في يناير المقبل، قبل بداية العام الجديد في الصين.

وينتج المصنع حالياً ألف سيارة أسبوعياً بما يقدر بحجم إنتاج يصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً، ويستهدف مضاعفة الإنتاج على أساس أسبوعي ليصل إلى ثلاثة آلاف سيارة.