مصر تقر استحواذ «أوبر» على «كريم» بشروط

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن جهاز حماية المنافسة المصري، أنه أقر استحواذ مجموعة أوبر لتطبيقات حجز سيارات الأجرة على شركة كريم المنافسة بعد موافقته على مجموعة من الالتزامات اقترحتها المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وكانت أوبر استحوذت على كريم في صفقة قيمتها 3.1 مليارات دولار في مارس الماضي بعد محادثات متقطعة استمرت بين الشركتين لأكثر من تسعة أشهر، مما حقق لأوبر دعما كانت في أشد الحاجة إليه بعد سلسلة من انسحاب المستثمرين منها في الخارج. ومن المتوقع أن تستكمل الصفقة في يناير المقبل بناء على موافقات السلطات التنظيمية في عدة دول أبرزها مصر.

وستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة.

وبمقتضى سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها أوبر، وافقت الشركة على التخلي عن البنود الحصرية مع الشركاء والوسطاء وتقليل شروط الدخول إلى السوق. وسترشح أوبر مشرفاً مستقلاً لمراقبة الأداء يوافق عليه الجهاز لضمان الالتزام بالتعهدات. وستطلع أوبر المشرف المستقل شهرياً على عينات عشوائية من بيانات رحلاتها لضمان الالتزام.