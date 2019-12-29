«تسلا» تبدأ تسليم سيارات «موديل 3» 30 ديسمبر الجاري

المصدر: البيان - وكالات

ذكر تقرير أن شركة «تسلا» سوف تبدأ في تسليم سيارات «موديل 3» المصنعة في الصين بداية من يوم غد 30 ديسمبر 2019.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ممثل للشركة الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية، أول من أمس، أن «تسلا» سوف تبدأ تسليم السيارات المصنعة في مصنعها في شنغهاي يوم غدٍ. وبدأ إنشاء أول مصنع لشركة «تسلا» في الصين في يناير وبدأ الإنتاج في أكتوبر الماضيين. ويعني بدء تسليم سيارات «تسلا» في نهاية الشهر الجاري أن المصنع الجديد سوف يبدأ مرحلة التسليم بعد 357 يوماً من بدء عملية إنشائه، وهو رقم قياسي لأي شركة عالمية لتصنيع السيارات في الصين.

وتهدف «تسلا» إلى إنتاج 250 ألف سيارة سنوياً بعد إضافة موديل «واي» في المرحلة الأولية. وقال ممثل للشركة إن أول 15 سيارة سوف يتم تسليمها إلى موظفي الشركة يوم 30 ديسمبر الجاري. ويبلغ سعر السيارة المصنعة في الصين 355.8 ألف يوان (50 ألف دولار) قبل الدعم.