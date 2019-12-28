سرقة سيارة ستالين

المصدر: دبي - البيان

أفادت وزارة الداخلية الروسية، أمس، بأن الشرطة تحقق في ملابسات سرقة سيارة سوفيتية قديمة من طراز «زيس» يعتقد أنها كانت ملكاً للزعيم السوفييتي ستالين.

وأفادت قناة Baza في تطبيق «تليغرام» بأن مجهولين سرقوا، ليلة الخميس الجمعة، سيارة ستالين الفخمة التي تقدر قيمتها حالياً بنحو 2.5 مليون يورو، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الداخلية في موسكو، إن الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بسرقة سيارة من مرآب بموسكو.. وسيتم الجزم بشأن ملكيتها بشكل مؤكد، بعد الحصول على أوراقها الثبوتية.