«فولكسفاجن» تستهدف إنتاج مليون سيارة كهربائية 2023

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات أنها سوف تسرع وتيرة خططها لإنتاج وبيع السيارات الكهربائية.

وذكرت الشركة أمس أنها تستهدف في الوقت الحالي تحقيق هدف إنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2023، قبل عامين من الموعد الذي كانت حددته للوصول لهذا العدد.

كما تستهدف الشركة، ومقرها مدينة فولفسبرج الألمانية، إنتاج مليون ونصف مليون سيارة فئة «إي.دي» التي تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، بحلول عام 2025.

وتريد فولكسفاجن أن تصبح من كبرى الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، ولكنها تواجه منافسة قوية من شركات أخرى سبقتها إلى هذا المجال، مثل تيسلا الأمريكية. وتعتزم فولكسفاجن استثمار 11 مليار يورو حتى 2024 لتطوير سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الرئيسية، علاوة على 33 مليار يورو لتطوير سيارات تحت العلامات التجارية الأخرى التابعة لها.