الصين تكافئ «تيسلا» بإعفاءات ضريبية على موديل3

المصدر: شنغهاي/‏واشطن - د ب أ

نالت شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية إعفاء من ضريبة الشراء بنسبة 10 % على سيارات السيدان موديل 3 المصنعة في الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبرج» امس الجمعة.

ويعد هذا الإعفاء الضريبي مكافأة لتيسلا، في وقت تستعد فيه الشركة الأمريكية لبدء تسليم سيارات كهربائية للمستهلكين المحليين.

وجرى إدراج موديل 3 ضمن قائمة فئات السيارات المؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي والتي أعلنتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على موقعها امس.

وقالت تيسلا في أكتوبر الماضي إن سعر سيارتها موديل 3 المصنعة محلياً، سيكون حوالي 50 ألف دولار أمريكي.

ويعلق رئيس تيسلا، ايلون ماسك، آمالاً على مصنع الشركة المقرر إقامته في مدينة شنغهاي الصينية من أجل تعزيز الزخم الذي حققته الشركة مؤخرًا في أكبر سوق عالمية للسيارات الكهربائية، والسيارات بشكل عام.

وتخوض موديل 3 منافسة مع السيارات الكهربائية للمنافسين المحليين مثل شركتي «نيو» و«إكس بينج» الصينيتين، بالإضافة إلى شركات عالمية، بينها «بي إم دبليو» و«دايملر».

وكان الإعفاء الضريبي لموديل 3 متوقعاً، بعدما نالت سيارات تيسلا المستوردة إعفاء مماثلاً في أغسطس. كما أصبح موديل 3 المنتج في الصين مؤهلاً في وقت سابق الشهر الجاري للحصول على دعم حكومي بنحو 25000 يوان (3600 دولار) لكل سيارة.

وقالت مصادر مطلعة إن تيسلا قد تخفض سعر سياراتها السيدان المُجمَّعة في الصين بنسبة 20 في المئة أو أكثر العام المقبل مع استخدام الشركة المزيد من المكونات المحلية وخفض التكاليف.