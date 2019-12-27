«شيفروليه سيلفرادو 2020 HD» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وصلت أفضل طرازات «سيلفرادو HD» من شيفروليه على الإطلاق إلى أسواق الإمارات. ويعد هذا الطراز هو الأفضل من حيث القوة والقدرات، حيث توفر إمكانات قطر قصوى تبلغ نحو 8 أطنان مع تقنيات رائدة ضمن فئتها، ومجموعة واسعة من خيارات العملاء، لتغير بذلك مشهد الشاحنات ذات الحجم الكامل.

وتتميز سيلفرادو HD 2020 بأنها أطول وأعرض وأعلى من سابقاتها، وتتوفر بثلاث فئات مختلفة. كما أنها مجهزة بصندوق يتمتع بقدرات وظيفية أفضل من أي شاحنة كاملة الحجم، وتتميز بتصميم HD الخارجي الحصري.

وتتمتع سيلفرادو HD بإمكانات قطر أفضل بنسبة 18% بفضل محرك الغاز V-8 سعة 6.6 لترات ذي الحقن المباشر، الذي يولد قوة قدرها 401 حصان، وعزم دوران يبلغ 629 نيوتن متر مع ناقل حركة أتوماتيكي بست سرعات، بزيادة قدرها 11% في القوة الحصانية و22% زيادة قصوى في عزم الدوران.

وقالت فرح أمهز، مدير العلامة التجارية – شفروليه الشرق الأوسط: تتمتع سيلفرادو HD الجديدة كليًا بقدرات هي الأفضل في شاحنات هذا الطراز. فبالإضافة لحجمها الأكبر، توفر أفضل حجم حمولة ضمن فئتها بغض النظر عن طول الصندوق. أضف لذلك المقصورة الأكثر رحابة وقدرات القطر المحسّنة لتحصل على شاحنة بيك أب لا مثيل لها في السوق. إن سيلفرادو HD جاهزة للعمل ويمكنها قطر حمولات ثقيلة بدون أيّ جهد يذكر، وأنا على ثقة بأنها ستحقق نجاحًا باهرًا بين عشاق الشاحنات ومشغلي أساطيل سيارات التشغيل الثقيل في المنطقة.

وتتوفر سيلفرادو HD 2020 بتكوينات مختلفة للمقصورة، وتتضمن علبة نقل الحركة Autotrac بسرعتين في فئة LTZ التي تتحكم إلكترونياً بنمط القيادة «4 Auto»، لتسمح بالانتقال السلس بين نظام الدفع الثنائي ونظام الدفع الرباعي بحسب ظروف الطريق. إضافة إلى تقنيات نظام القطر المتقدم ورؤية شفافة جديدة للمقطورة، التي تتضمن إمكانية الرؤية من 15 كاميرا بالمجمل (تتطلب هذه الميزة تثبيت اكسسوارات الكاميرا) لضمان أن يكون قطر قاربك أو مقطورتك أو حتى أحصنتك أمرًا بغاية السهولة.

علاوة على ذلك، ولضمان قوة الهيكل مع تقليل الوزن في آن معًا، فإن جميع الألواح الخارجية المتحركة مثل الأبواب، وغطاء المحرك، والباب الخلفي مصنوعة من الألمنيوم. وأما الألواح الثابتة مثل الرفراف الجانبي، والسقف، والصندوق فهي مصنوعة من الفولاذ.

واثبتت تجربة قيادة السيارة تمتعها بقدرة سحب غير عادية وثباتاً كبيراً على الطريق مع القيادة السريعة، كما أن الحجم الكبير للسيارة لا يشكل عائقاً عند القيادة، حيث أنها مزودة بعدد كبير من الكاميرات تجعل السائق ملماً بكل شيء حوله.