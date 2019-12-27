(فيديو) لوكي.. سيارة ألمانية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أنتجت السيارة لوكي بالكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك الإطارات، في ألمانيا.

وبحسب (DW) الألمانية، فإن لوكي لا يتوقع أن تخرج للأسواق قريباً، كونها مازالت في مرحلة التجارب.

وبالتأكيد سيأتي يوم ما ستصبح فيه هذه التقنية طريقة لإنتاج السيارات، لتحل محل صناعة السيارات التقليدية.

يقول دانيال بوينيغ، مدير الابتكارات بشركة "بيغ راب": تتكون السيارة من 14 جزءا تم انتاجها بتقنية الطباعة ثلاثية الابعاد، واستغرق انتاجها من أول فكرة مروراً بالتصميم ووصولا للمنتج النهائي نحو 12 أسبوعا.

ومن المستبعد أن تتغير صناعة السيارات من الطريقة التقليدية إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد في أي وقت قريب، لكن يتوقع أن تسهم هذه الطريقة في تطوير صناعة السيارات مستقبلاً