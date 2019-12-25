تحقيق أمريكي مع «بي إم دابليو»

المصدر: نيويورك - الوكالات

بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيق مع صانعة السيارات الألمانية «بي إم دابليو» بسبب ممارساتها وسياستها فيما يخص المبيعات في الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم الشركة في تصريحات لـ«وول ستريت جورنال» على تعاونها مع هذه التحقيقات، ولكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه المسألة.

وتتهم اللجنة الأمريكية الشركة التي تتخذ من ميونخ مقراً لها بتزوير أرقام مبيعاتها عن طريق إجبار التجار على تسجيل السيارات كأنها مبيعة حتى إن كانت غير كذلك.

وباعت «بي إم دابليو» 322.862 ألف سيارة في الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بزيادة 1.7% مع العام الماضي.