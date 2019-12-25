استقالة نائب رئيس «نيسان»

المصدر: يوكوهاما - رويترز

قال المسؤول التنفيذي المكلف بقيادة تعافي نيسان موتور إنه قرر الاستقالة بعد أسابيع فقط من توليه منصبه الجديد، في خطوة قد تعرقل مساعي شركة صناعة السيارات لطي صفحة فضيحة وتراجع المبيعات.وقال جون سيكي نائب رئيس العمليات والمنافس السابق على منصب الرئيس التنفيذي في تصريحات لرويترز، إنه سيترك منصبه ليتولى رئاسة شركة نيدك كورب التي مقرها كيوتو لصناعة مكونات السيارات والمحركات.

ومن المرجح أن يترك سيكي الشركة في يناير بعدما أمضى بها 3 عقود شملت توليه رئاسة الأنشطة في الصين.

وقال : «أحب نيسان ويحزنني أن أرحل قبل الانتهاء من أعمال إنعاش الشركة، لكنني أبلغ 58 عاماً، وهذا عرض تعذر عليّ رفضه. إنها على الأرجح أيضاً فرصتي الأخيرة لقيادة شركة».