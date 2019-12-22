المصدر: نيويورك - البيان

قررت شركة صناعة السيارات الأمريكية (فورد) استدعاء 600 ألف سيارة «سيدان» متوسطة الحجم في الولايات المتحدة لفحصها بسبب عيوب في المكابح قد تنتهي بوقوع حوادث.

وقالت الشركة إن عملية الاستدعاء تشمل موديلات «فيوجن» و«ميركوري ميلان» و«لينكولن إم كيه زد» والمصنّعة خلال الفترة من 2006 وحتى 2010.

وأوضحت «فورد» أن الصمام داخل وحدة التحكم في المكابح الهيدروليكية يمكن أن يبقى مفتوحاً، وهو الأمر الذي قد ينتهي بوقوع حادث مشيرة إلى أنها تلقت بالفعل خمسة عشر بلاغاً بشأن حوادث وقعت بسبب تلك المشكلة.

وتقوم شركات صناعة السيارات في العالم بعمليات استدعاء لمواجهة العيوب التصنيعية استجابة لشكاوى المستهلكين ولتجنب تعريض المركبات للحوادث .