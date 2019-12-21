«جي إم سي أكاديا 2020».. قوة التقنية

المصدر: دبي - البيان

لم تمض أسابيع على إطلاق الطراز الجديد من «جي إم سي أكاديا» إلا وحقق الطراز انتشاراً واسعاً بين عشاق السيارات في الإمارات، بفضل ما يوفره من تقنيات ذكية بما في ذلك محرك التوربو الجديد وأحدث نظام معلومات وترفيه، إلى جانب مظهره العصري الملفت. وتتضمن تشكيلة عائلة السيارة الجديدة: SLE وSLT وطراز AT4 الجديد كلياً، وفئة دينالي التي تعتبر الأبرز، مع ترتيبات جلوس متوفرة لخمسة أو ستة أو سبعة ركاب، بحسب الطراز.

وقال دنكان ألدريد، نائب الرئيس لدى جي أم سي العالمية: تتمتع أكاديا 2020 بكونها عملية وأنيقة وقادرة على توفير المزيد من الراحة ووسائل الاتصال الذكية التي يعتمد عليها العملاء اليوم، وهي تمثل التزام جي إم سي الراسخ بتقديم سيارات متميزة لعملاء سيارات الكروس أوفر الذين يسعون خلف التميز.

والسيارة عند تجربتها تعطي لقائدها إحساساً بالقوة والفخامة في آن واحد، فهي تتمتع بصميم خارجي أكثر جرأة، مع مصابيح LED قياسية على شكل حرف C وتحسينات داخلية رائعة. كما تأتي بمحرك جديد مزود بشاحن توربيني يستخدم تقنية مبتكرة ثلاثية القوة لنظام الصمامات وشحن توربيني مزدوج التمرير للمساعدة في تحسين الأداء والكفاءة في جميع ظروف القيادة. وتم تطوير ناقل حركة أوتوماتيكي جديد ذي تسع سرعات لتوفير توازن أكبر بين الأداء والكفاءة، فضلاً عن تقديم تحسينات معززة.

وأضاف ألدريد: تعتبر أكاديا 2020 سيارة كروس أوفر متميزة تعزز تجربة القيادة والركاب على جميع المستويات، وذلك بفضل التحسينات التكنولوجية سواء تلك الموجودة في المقصورة، أم الموجودة في المحرك، وهذا يجعل منها خياراً ذكياً لمختلف العملاء.

وتتميز «أكاديا 2020» بشبك أمامي جديد وواجهة أمامية وخلفية جديدتين وإضاءة «جي أم سي» المميزة على شكل حرف C. كما توسع فئة أكاديا AT4 الجديدة كلياً نطاق أحدث العلامات الفرعية من «جي إم سي»، وتضفي لمسات التصميم الجريئة، مثل الشبك الأسود التي يزدان بعناصر من الكروم، على أكاديا مظهراً قوياً مستوحى من القيادة على الطرقات الوعرة.

ويأتي هذا الطراز الجديد كلياً مع محرك V-6 بسعة 3.6 لترات، كخاصية قياسية، ينتج قوة 310 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 366 نيوتن للمتر (271 رطلاً للقدم)، ونظام دفع متواصل AWD بمقبض مزدوج. كما يتمتع بعجلات فريدة من نوعها مقاس 17 بوصة وإطارات لجميع التضاريس كخاصية قياسية، بينما تتوفر عجلات مقاس 20 بوصة كخيار متاح.