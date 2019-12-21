الطلب يرفع أسعار السيارات المستعملة في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

كشف موقع موقع «دوبيكارز» عن زيادة الطلب على السيارات المستعملة في السوق الإماراتي لأول مرة منذ سنوات، وهو الأمر الذي انعكس على الأسعار.

وعمل الموقع خلال السنة الماضية على تحليل بيانات معاملات سوق السيارات المستعملة في الإمارات، وإجراء أبحاث دقيقة أظهرت ارتفاع القيمة المتبقية للسيارات المستعملة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ازدادت قيمة السيارات المستعملة هذا العام بنسبة 4 -10% مقارنة مع عام 2018.

وقام موقع موقع «دوبيكارز» بالتعاون مع «ألجو دريفن»، الشركة المتخصصة بتزويد قطاع السيارات بالحلول التقنية، وتقديم بيانات دقيقة مسجلة في الوقت الفعلي، بتحليل بيانات 3 ملايين عملية بحث تتم عبر الموقع شهرياً، بالإضافة إلى دراسة آلاف المعاملات

. وأظهرت نتائج التحليل وجود بعض المتغيرات المهمة في سوق السيارات المستعملة في الإمارات.

وبحسب بيانات «دوبيكارز» حول السيارات المباعة، فقد انخفضت المدة التي يستغرقها التجار لبيع السيارات بمعدل 7.5 أيام مقارنة مع عام 2018، في حين يستغرق بيع السيارات ذات الملكية الخاصة 17.8 يوماً لتسجّل تحسناً بمعدّل 6.4 أيام.

كما لاحظت الشركة ازدياد نشاط أعمالها، حيث نما معدل البحث على موقعها الإلكتروني بنسبة 70% في حين سجلت ارتفاعاً في عدد العملاء المحتملين بنسبة 80%.

وقال كريج ستيفنز الرئيس التنفيذي لموقع «دوبيكارز» إن قيمة السيارة الجديدة ستشهد انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 15 و30% خلال العام الأول. ومن جهة أخرى، كشفت أبحاث «دوبيكارز» تباطؤ معدل تراجع قيمة السيارات المستعملة، وهو ما لم تشهده سوق السيارات في الإمارات من قبل.