«كيا سيلتوس» في الإمارات الشهر المقبل

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أعلنت شركة الماجد للسيارات، الموزع الوحيد لـ«كيا موتورز» في الإمارات، عن طرح «كيا سيلتوس» الجديدة كلياً التي ستكون متاحة في جميع منافذ البيع اعتباراً من يناير 2020.

وقال محمد خضر، رئيس مجلس إدارة الماجد للسيارات: «تُعدّ سيلتوس سيارة رياضية من الفئة «ب»، ويأتي طرحها لسد فجوة في محفظتنا، لنوفر من خلالها القوة التقليدية التي تتمتع بها كيا في مجالات التصميم والجودة والتكنولوجيا.

وتلبي السيارة احتياجات السوق، خاصة أنها صُممت لتلبية متطلبات العملاء من الشباب عشاق التكنولوجيا، إلى جانب تصميمها المذهل من الداخل والخارج على حد سواء، وتعزيزها بمجموعة من أحدث التقنيات وتجهيزات السلامة. إن كيا تضع باستمرار سعادة عملائها وسلامتهم في صميم منتجاتها كافة، وستكون «سيلتوس» استمراراً لهذا النهج».

وبفضل مواصفاتها الجريئة والديناميكية، تأتي «سيلتوس» معززة بمجموعة من التفاصيل المميزة في تصميمها الخارجي، ما يجعل من السهل على أي شخص التعرف إلى هوية السيارة واتصالها الوثيق بعلامة كيا، فضلاً عن قيمتها المالية الرائعة مقابل توظيفها طيفاً واسعاً من الميزات التقنية التي تعزز الترابط مع السيارة والشعور بالأمان.

بوصفها رائدة في فئتها، تأتي مساحة المقصورة الداخلية كبيرة مقارنة مع أي سيارة رياضية معروضة حالياً من الفئة «ب»، لتتسع لخمسة أشخاص بسهولة، ويضاف إلى ذلك أيضاً تصميمها العصري الذي يميزها عن السيارات الأخرى في الفئة ذاتها.

ونظراً إلى توظيف أنظمة السلامة الفعالة من كيا، فإنها تضمن لسائق السيارة والركاب الحماية التامة في كل رحلة، لتجسد بذلك نهج الشركة التي تضع سلامة الركاب على قائمة أولوياتها في جميع سياراتها، إذ أدخلت كيا إلى هذا الطراز أكثر معايير السلامة صرامة، ومنها على سبيل المثال وجود ستة أكياس هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الانزلاق، ونظام المساعدة للتحكم عند القيادة على المنزلقات، إضافة إلى نظام الصوت الذكي الموصول بأجهزة استشعار خلفية، وكاميرا للمساعدة عند الاصطفاف.