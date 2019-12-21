«جنرال موتورز» تعتزم استدعاء 900 ألف سيارة

المصدر: واشنطن - د ب أ

تعتزم شركة «جنرال موتورز» الأمريكية للسيارات الشهر المقبل استدعاء أكثر من 900 ألف سيارة وشاحنة في مختلف أنحاء العالم، لإصلاح مشكلات فنية في برمجيات المكابح والبطاريات، قد يترتب عليها وقوع حوادث أو اشتعال السيارات.

وذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن الاستدعاء يشمل 814 ألف سيارة في الولايات المتحدة، وأنه سيتم استدعاء السيارات لعلاج المشكلتين الفنيتين وليس مشكلة واحدة.

واتخذت جنرال موتورز قرار الاستدعاء في أعقاب تقرير عن اشتعال حريق، وأكدت أنه لم تحدث أي إصابات جراء هاتين المشكلتين. ومن المقرر أن تبدأ عملية الاستدعاء اعتباراً من 27 يناير المقبل في الولايات المتحدة، على أن تتم عملية الإصلاح مجاناً.

وتتضمن عملية الاستدعاء الأولى أكثر من 550 ألف سيارة في مختلف أنحاء العالم وحوالي 464 ألف سيارة في الولايات المتحدة، وتشمل سيارات من طرازات شيفروليه سيلفرادو 1500 وكاديلاك سي تي 6 وجي.إم.سي سيرا 1500، وتهدف إلى علاج عطل في نظام البرمجيات يؤثر على أنظمة الثبات الإلكتروني للسيارات أثناء استخدام المكابح.