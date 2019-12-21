ارتفاع مبيعات «تسلا» في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

ارتفعت مبيعات شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية في السوق الصينية، حيث زاد عدد سيارات تسلا الجديدة التي تم ترخيصها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بواقع 14 ضعفاً الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت شبكة معلومات قطاع السيارات في الصين، أن وتيرة ترخيص سيارات تسلا ارتفعت إلى أعلى معدلاتها خلال خمسة أشهر في نوفمبر الماضي، حيث بلغت 5597 سيارة، مقابل 393 سيارة خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» أن نجاح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس تسلا، في الصين يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرته على تشغيل المصنع الجديد الذي يقيمه في مدينة شنغهاي الصينية، وهو أول مصنع تقيمه الشركة خارج الولايات المتحدة، حتى تستطيع خفض أسعار سياراتها وتعزيز الطلب عليها.