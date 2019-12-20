«هوندا» تحصد جائزة العلامة التجارية المفضلة لسيارات سيدان

المصدر: دبي ـ البيان

أحرزت علامة هوندا للعام الخامس على التوالي جائزة العلامة التجارية المفضلة لسيارات سيدان، وذلك بعد اختيارها من قبل قراء «فلبينو تايمز»، خلال تصويت أجرته الصحيفة الفلبينية في الإمارات.

وتشمل مجموعة سيارات السيدان من هوندا كلا من سيارة «هوندا أكورد» الغنية عن التعريف، وسيارة «هوندا سيفيك» الأنيقة ذات التصميم الرياضي الفريد، وسيارة «هوندا سيتي» التي توفر الراحة المثلى وتقدم أفضل كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها.

قال أوسكار ريفولي، مدير عام «المشروعات التجارية»: «يسعدنا نيل هذه الجائزة لأنها تعكس تقدير المجتمع الفلبيني في الإمارات لسيارات هوندا ولجودتها وتحملها وموثوقيتها وأدائها العالي. وتستند»فلبينو تايمز" في قرار منح جوائزها على نتائج التصويت المفتوح لقرائها والجمهور العام، حيث يشارك 76 ألف قارئ بأصواتهم بين 1 سبتمبر و25 أكتوبر.