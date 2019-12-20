«نوستالجيا» تطلق أول طراز من نوعه للسيارات الكلاسيكية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «نوستالجيا للسيارات الكلاسيكية» أول طراز من سيارة RT3B Black Edition Backdraft Roadster بالتعاون مع شركة «باكدرافت ريسينج».

تجمع السيارة التي تم إطلاقها بين تصميم الستينيات والطراز العصري الحديث لتوفير أقصى درجات الجودة والفخامة، إضافة إلى راحة الركاب بفضل تصميمها الداخلي الواسع. وتشتهر السيارة باهتمامها الفائق بالتفاصيل، إذ تقوم ببناء كل سيارة يدوياً بدقة عالية وجودة وتصميم وأداء منقطع النظير.

وقال مازن الخطيب، مؤسس «نوستالجيا للسيارات الكلاسيكية»: «إنها تجربة ممتازة أن نتعاون مع «باكدرافت ريسينج»، وأن يثمر التعاون إطلاق هذا الطراز الجديد». ومن المتوقع أن تقوم «باكدرافت ريسينج» في الربع الأول من عام 2020، بإطلاق سلسلة سيارات سباق فريدة من نوعها كجزء من منافسات سباق «باكدرافت» الدولي.