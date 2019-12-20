"دايملر" تدفع 20 مليون دولار غرامة

المصدر: واشنطن - د ب أ

وافقت شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر على دفع ما يصل إلى 20 مليون دولار كغرامة لمخالفة قواعد تنفيذ برنامج استدعاء مجموعة من سيارات مرسيدس لإصلاح عيوب فيها.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الأمريكية أن الفرع الأمريكي لشركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر وافقت على دفع 13 مليون دولار فوراً في حين سيتم تأجيل الجزء الباقي من الغرامة انتظاراً لظهور أي مخالفات جديدة.

وذكرت إدارة السلامة المرورية أنه ظهرت مشكلات لدى الشركة الألمانية في التوقيتات المناسبة لتنفيذ برنامج استدعاء السيارات وكذلك قصور في إبلاغ أصحاب السيارات المعيبة بوجود عيوب فيها يمكن أن تؤثر على سلامتهم.

ونقلت وكالة بلومبرج عن جيمس أوينز القائم بأعمال مدير إدارة السلامة المرورية، إن هذه القوانين حيوية لضمان قدرة إدارة السلامة المرورية على القيام بالرقابة، ونحن نتوقع من الشركات المصنعة الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الإدارة والعملاء في تنفيذ برامج الاستدعاء لوجود مشكلات تتعلق بالسلامة.