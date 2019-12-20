نموذج اختباري مطور لسيارة ذاتية القيادة من «هيونداي موبيس»

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت شركة «هيونداي موبيس» أكبر شركة مكونات سيارات في كوريا الجنوبية اعتزامها الكشف عن نموذج اختباري مطور لسيارة ذاتية القيادة خلال فعاليات معرض الأجهزة الإلكترونية السنوي (سي.إي.إس) في لاس فيجاس الشهر المقبل، وهو أكبر معرض للإلكترونيات في العالم.

وذكرت الشركة في بيان أنها تعتزم الترويج لنموذجها الاختباري «إم فيجن إس» لسيارة ذاتية القيادة بالكامل، ونظام محرك كهربائي يعمل بخلايا الوقود للسيارات التي تعمل بالهيدروجين خلال المعرض. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هيونداي موبيس تستثمر في الشركات الناشئة الأجنبية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للنقل، في إطار سعيها إلى قيادة الجيل الجديد من صناعة السيارات.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت هيونداي موبيس اعتزامها إقامة مشروع مشترك باستثمارات 4 مليارات دولار مع «آب تيف» لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في أيرلندا العام المقبل.