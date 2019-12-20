«الاقتصاد» تستدعي 2992 سيارة «فورد» و«هيونداي»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 2992 سيارة «فورد فيجو» و«هيونداي توسان».وأوضحت الوزارة أن الحملة الأولى شملت استدعاء 1510 سيارات فورد فيجو 2018-2019 المصنعة في البرازيل والهند بالتعاون مع «الطاير للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات فورد في الدولة و«بريميير موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات فورد في أبوظبي.

وذكرت أنه سيتم تعديل وضع مجموعة أسلاك التوصيل الخاصة بنظام مراقبة البطارية وأن شركتي الطاير وبريميير ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وإحضار السيارات لإجراء الإصلاحات مجاناً.

وبينت وزارة الاقتصاد أن الحملة الثانية تشمل استدعاء 1482 «هيونداي توسان» موديل 2009-2012 لدواعي السلامة بالتعاون مع الوكيل الحصري مؤسسة جمعة الماجد موضحةً أن الاستدعاء يرجع إلى ضرورة فحص تهريب زيت المحرك واستبدال سويتش ضغط الزيت عند اللزوم واجراء التصليحات مجاناً .