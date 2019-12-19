«بنتلي» تختار الإمارات لاستضافة احتفالياتها الرسمية بالمئوية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت «بنتلي موتورز» احتفالاتها الرسمية بمناسبة المئوية الأولى للشركة عبر التجمّع الأول من نوعه على الإطلاق في الشرق الأوسط لمئة سيارة بنتلي تم تنظيمه في الإمارات، وتم استضافة الحدث بالشراكة مع بنتلي الإمارات الوكيل المعتمد في الدولة.

وكانت هذه المناسبة، التي حضرها أكثر من 250 شخصاً من مالكي السيارات وعشّاق العلامة التجارية وجامعي الطرازات المتميّزة من مختلف أنحاء الإمارات، التجمّع الرسمي الأول لمجتمع بنتلي في الشرق الأوسط، وشكّلت الاحتفالية الرسمية النهائية بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس الشركة.

وقامت بنتلي خلال 2019 بتنظيم سلسلة من الفعاليات حول العالم للاحتفال بمئة سنة استثنائية من تصنيع السيارات الفاخرة، وهذا الشهر، وبمناسبة الاحتفالية الرسمية النهائية، تم اختيار دولة الإمارات كموقع لاختتام الاحتفالات.

وللمرّة الأولى على الإطلاق، تجمّعت 100 سيارة بنتلي عند سفينة «كوين إليزابيث 2» في ميناء راشد بدبي قبل القيام بجولة استعراضية عبر المدينة والتوجّه إلى «منتجع ونادي الحبتور للبولو».