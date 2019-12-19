50 مليار دولار قيمة اندماج «فيات كرايسلر» و«بيجو»

المصدر: باريس - رويترز

قالت فيات كرايسلر وبي.إس.إيه المصنعة لسيارات بيجو‭‭‭‭ ‬‬‬‬إنهما اتفقتا على اندماج ملزم في صفقة بقيمة 50 مليار دولار تمهد الطريق إلى تأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وأعلنت الشركتان متوسطتا الحجم، اللتان لم تقررا بعد اسم شركتهما الجديدة، قبل ستة أسابيع عن خطط للارتباط ستعيد رسم القطاع العالمي. وقالت شركتا السيارات في بيان إن من المتوقع إتمام الدمج خلال 12 إلى 15 شهرا. ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف قدرها 3.7 مليارات يورو.

وقبل اكتمال الدمج مناصفة، ستخفض دونغفنغ موتور جروب الصينية حصتها التي تبلغ 12.2% في شركة السيارات الفرنسية عبر بيع 30.7 مليون سهم لبي.إس.إيه. وكانت قيمة هذه الحصة 679 مليون يورو عند أحدث سعر إغلاق، وستملك دونغفنغ حصة 4.5 % في المجموعة المدمجة.